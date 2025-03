XXI Settimana di azione contro il razzismo: Dal 17 al 23 marzo 2025 iniziative territoriali negli ambiti dell’educazione, dello sport, dell’arte e della cultura

in

Roma, 21 marzo 2025 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, che ricorre oggi 21 marzo, l’UNAR promuove da anni la Settimana di azione contro il razzismo con l’obiettivo di realizzare in tutto il territorio nazionale attività di sensibilizzazione e informazione volte a favorire la cultura della parità di trattamento, del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze.

Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, attraverso iniziative finalizzate alla promozione di azioni di sensibilizzazione sulle tematiche del razzismo, dell’intolleranza e della xenofobia, anche in ottica intersezionale, declinate negli ambiti dell’educazione, dello sport, dell’arte e della cultura.

La XXI edizione si terrà dal 17 al 23 marzo 2025 e sarà caratterizzata da una serie di eventi previsti sia dai 37 progetti selezionati nell’ambito dell’Avviso pubblico indetto dall’UNAR e rivolto alle associazioni e agli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni sia dalle 12 Città Metropolitane aderenti alla Settimana.

In particolare, si alterneranno:

convegni, tavole rotonde e workshop di approfondimento

incontri e laboratori didattici con studenti

campagne di sensibilizzazione sui social media

contest creativi, video e podcast

mostre, laboratori e spettacoli teatrali e artistici

tornei ed iniziative sportive

interventi di street art

eventi culturali di grande significato simbolico

L’intento è stimolare il dialogo, promuovere la creazione di percorsi inclusivi, favorire esperienze di integrazione e incentivare la partecipazione attiva alla vita civica, valorizzando l’impegno svolto territorialmente dalle associazioni per la prevenzione ed il contrasto al razzismo.

Un contributo importante alla costruzione di una cultura condivisa che si oppone ad ogni forma di discriminazione.

Programma eventi XXI Settimana

FONTE NEWS: Integrazione Migranti