2024: l’anno più letale per i migranti a livello globale, secondo l’OIM

Roma, 21 marzo 2025 – Il 2024 è stato l’anno più letale mai registrato per i migranti in tutto il mondo. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi oggi dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), come si legge in un comunicato rilasciato dall’organizzazione a Ginevra.

Secondo il rapporto dell’OIM, nel corso dello scorso anno, almeno 8.938 persone hanno perso la vita sulle rotte migratorie a livello globale. Questo tragico bilancio sottolinea i pericoli e le vulnerabilità affrontate da coloro che si spostano in diverse parti del mondo.

La comunicazione dell’OIM evidenzia come le rotte migratorie, in ogni continente, siano state teatro di queste perdite umane. La portata globale del fenomeno sottolinea l’urgenza di affrontare le cause della migrazione irregolare e di garantire percorsi più sicuri e regolari per le persone in movimento.