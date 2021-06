Zona bianca 14 giugno: quali le regioni cambieranno colore

Roma, 11 giugno 2021 – A partire da lunedì 14 giugno sei regioni riescono ad allentare le misure restrittive anti covid e ad aggiungersi all’elenco di quelle in zona bianca. Piano piano, l’Italia riesce quindi a riconquistarsi quella libertà che ha dovuto mettere, per oltre un anno, in sospeso. In generale, infatti, i dati nazionali migliorano di giorno in giorno. Vediamo quindi nello specifico quali saranno i territori che, da lunedì, riusciranno a conquistarsi la tanto ambita zona bianca.

Zona bianca 14 giugno, quali regioni lo diventano

Già i dati di tutta la settimana erano confortanti: il valore medio nazionale dell’incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti, infatti, è passato da 32 a 26. L’indice Rt nazionale, invece, è rimasto esattamente uguale a sette giorni fa, ovvero pari a 0,68. Anche guardando le singole Regioni, tutti i territori hanno registrato un’incidenza al si dotto dei 50 casi ogni 100 mila abitanti. Andando ancora più nello specifico, ecco i dati provvisori dell’incidenza ogni 100 mila abitanti: Abruzzo 19, Basilicata 39, Calabria 36, Campania 31, Emilia-Romagna 21, Friuli Venezia Giulia 19, Lazio 23, Liguria 10, Lombardia 23, Marche 28, Molise 9, Piemonte 23, Provincia di Bolzano 31, Provincia di Trento 25, Puglia 25, Sardegna 12, Sicilia 40, Toscana 28, Umbria 21, Valle d’Aosta 30, Veneto 15.

Quali sono, quindi, le Regioni che diventeranno zona bianca a partire dal 14 giugno? Ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo saranno Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lazio, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento. Dovranno aspettare ancora sette giorni, invece, Calabria, Campania, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana e Basilicata. Per loro il traguardo della zona bianca arriverà, infatti, il prossimo 21 giugno. Una settimana dopo, poi, toccherà alla Valle D’Aosta.

