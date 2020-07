CONVIENE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL MUTUO?

Rimborsando anticipatamente un mutuo, anche solo in parte, si risparmia sugli interessi restanti. L’estinzione anticipata di mutui stipulati, dal 2 Febbraio 2007 in poi, da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale non è soggetta a penali. È bene tenere presente però che la gran parte degli interessi viene pagata nella prima metà di vita del mutuo, quindi via via che ci si avvicina alla scadenza il risparmio si riduce e potrebbe essere più conveniente continuare a rimborsare il mutuo una rata per volta e mantenere la disponibilità del proprio capitale.