COME POSSO ORIENTARMI NELLA SCELTA DI UN MUTUO?

Raccogliere offerte dettagliate da tante banche può essere un processo lungo e complicato. Una soluzione è utilizzare i comparatori di mutui, con cui confrontare gratuitamente le offerte di decine di banche. E possibile così valutare le condizioni complete ed i costi dettagliati di tante soluzioni diverse di mutuo per banca, importo, tasso e durata, e richiedere il mutuo online, in modo da ottenere un parere di fattibilità dalla banca in pochi giorni. Alcuni comparatori offrono anche consulenza gratuita per scegliere meglio il mutuo.