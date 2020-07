Le banche valutano il rapporto rata/reddito: indicativamente la rata non deve superare il 30-35% del reddito netto mensile degli intestatari del mutuo, al netto di eventuali altri impegni finanziari già esistenti. In caso di redditi bassi la banca potrebbe però ridurre tale percentuale. Tutte le banche finanziano in genere fino all’80% del valore dell’immobile. Alcune arrivano anche al 95-100%, ma in questo caso il mutuo diventa molto più costoso e più difficile da ottenere.