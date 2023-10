Bonus asilo nido 2023: chi ne ha diritto e come presentare la domanda? L’esperto risponde

Roma, 2 ottobre 2023 – Il Bonus nido è un rimborso riconosciuto per le spese sostenute dalle famiglia per l’asilo nido o per il supporto di altra persona nella propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare il nido (per motivi di salute certificati dal pediatra).

Il bonus copre i periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità.

Chi può richiedere il bonus:

Possono accedere alla misura i anche gli stranieri titolari di un qualsiasi permesso di soggiorno, e quindi non solo i lungo soggiornanti, che abbiano residenza in Italia.

E’ necessario che la domanda venga presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Eccezione per rimborso presso la propria abitazione: è richiesta la convivenza tra minore e genitore richiedente

Modalità e tempi di presentazione della domanda:

La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2023, tramite il sito Inps, a cui bisognerà accedere tramite SPID, oppure tramite un patronato.

Quanto spetta: come viene determinato il rimborso

L’ammontare del bonus viene stabilito sulla base dell’ISEE minorenni,indicatore utilizzato normalmente come riferimento per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

L’Isee minorenni prende in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’ ISEE del nucleo familiare del minore.

L’erogazione, che potrà avvenire tramite diversi canali, avviene mensilmente per il bonus nido, in unica soluzione per il rimborso presso la propria abitazione.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato