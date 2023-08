Familiari cittadini dell’Unione Europea: sostituzione dei titoli cartacei entro il 3 agosto 2023. Quali sono i passaggi? L’esperto risponde

in

Roma, 1 agosto 2023 – In applicazione del Regolamento UE n. 2019/1157 le nuove norme di sicurezza hanno previsto che i titoli di soggiorno dei familiari non europei dei cittadini comunitari dovranno tutti avere entro il 3 agosto prossimo formato elettronico.

Il 3 agosto 2023 è quindi il termine previsto per il completo passaggio al formato elettronico di questa tipologia di permesso, anche di quelli che non sono in scadenza.

Infatti i titoli rilasciati per la prima volta o rinnovati negli ultimi due anni hanno tale formato e i titoli cartacei con scadenza prevista prima del 03.08.2023 mantengono la propria validità, potendo poi essere rilasciati nel nuovo formato.

Il documento avrà dicitura “Familiare UE art. 10 DIR 2004/38/CE” per la Carta di soggiorno di 5 anni, e “Familiare UE art. 20 DIR 2004/38/CE” per la Carta di soggiorno permanente.

La richiesta potrà essere presentata direttamente nella Questura di competenza oppure a mezzo kit postale, con il pagamento di 16 euro di marca da bollo la somma di 30,46 euro per il rilascio del permesso elettronico. In caso di invio a mezzo posta, la raccomandata ha il costo di 30 euro, previsto per tutti i kit.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato