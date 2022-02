“Baby”: Johangel lancia il suo ultimo lavoro musicale registrato nella Repubblica Domenicana

“Baby” è il singolo con cui il cantante colombiano, Johangel vuole conquistare il cuore del pubblico sia italiano che latinoamericano; una canzone del genere Pop Urbano, i cui ritmi latini sono l’anima di questo tema che è già disponibile nelle piattaforme digitali.

Nato in Colombia e sin da piccolo residente in Italia, Johangel è un cantante del genere Pop che si sta promuovendo nel nostro paese per far conoscere il suo ultimo tema “Baby”, una canzone dedicata all’amore che contiene ritmi sensuali e ballabili, propri del genere Urbano. Il testo è stato scritto proprio da Johangel e prodotto dalla Daykon Music.

Il singolo gode già di un video registrato a Santo Domingo, dove vediamo Johangel innamorato di una bellissima ragazza. La realizzazione del lavoro audiovisuale è stata portata avanti dalla “Movie Warriors”, e diretta da Carlos Spinelly e Victor Rangel.

Johangel con un carattere libero, si mette sempre in gioco e non ha paure delle sfide musicali e ha molta creatività la quale esprime nella sua musica. Sin da quando aveva 5 anni si è subito interessato al ballo e alla musica. I suoi artisti preferiti e a cui si è ispirato fin da piccolo sono Michael Jackson e Chris Brown. L’amore per la musica per il cantante e ballerino colombiano è iniziata fin da piccolo, dal momento in cui suo padre gli regalò un piano. A 14 anni è iniziato il suo percorso musicale dopo che si è iscritto al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.

Il cantante ha realizzato vari temi musicali con la Casa Discografica Internazionale, Daykon Music, che è diretta dal suo rappresentante Joe, il quale lo sta supportando per il lancio di nuovi progetti insieme ad altri cantanti.

Attualmente l’artista sta lavorando ad altri temi musicali da far uscire nel 2022.



Cristina Zambrano León