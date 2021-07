Comunità. “Llega El Verano”, la nuova canzone estiva prodotta da Dj Ramirez

Roma, 1 luglio 2021 – E’ arrivata l’estate e insieme a lei arriva la calda canzone “LLEGA EL VERANO” un brano prodotto da Dj Ramirez sotto le voci di El More & Shainy el Brillante, una canzone dolce ed avvolgente la cui ispirazione è nata dalla voglia di dare un’impronta diversa nel mercato della Musica Latina Urbana in Europa.

Infatti la melodia di “Llega el Verano” vuole essere l’accompagnamento perfetto per i momenti di relax e voglia di vacanza al momento di fare un aperitivo o in una serata con gli amici, inoltre l’obiettivo del testo della canzone è di dare un valore aggiunto alla sensualità della donna che va oltre l’abbronzatura e i capelli che si lasciano cullare dal vento e le solite foto scattate per poi essere postate sui social.

Llega el Veranno è in sostanza è un’inno alle sirene del mare, le donne che non vedevano l’ora che arrivi l’estate per uscire allo scoperto.

La fusion tra El More e Shainy el Brillante nasce dall’amore per la musica, le loro esperienze hanno fatto si che costruissero delle basi importanti per poter creare un progetto musicale che potrebbe farli entrare al mondo discografico, uno dei sogni tanto desiderati per tanti musicisti ma molto difficile di arrivarci senza l’appoggio della famiglia come sottolinea El More; infatti, cubano di nascita El More artista e musicista, grazie alle sue abilità artistiche arriva in Europa nel 2011 dove coltiva la sua passione e si fa conoscere per la sua musica grazie a diverse collaborazioni e presentazioni; nel suo percorso inizia la collaborazione con Yoadenis Osiris Columbie Canete, conosciuto come SHAINY EL BRILLANTE, il quale nasce alla Habana el 27 de Marzo del 1984, e già a tenera età segue ed inizia con esito la sua carriera, attualmente in Europa si è fatto riconoscere grazie al suo talento e la fusione dei diversi ritmi e i testi delle sue canzoni.

Importante l’apporto nel progetto musicale di Mauro Antonio Ramirez, conosciuto semplicemente come Dj Ramirez nato a Colombia, Ramirez ha anni di esperienza nel mondo della musica latina specializzato nella musica “urbana” e riconosciuto in diversi paesi di Europa ed è attualmente uno dei Dj più richiesti nell’ambito delle serate di reggaeton in Italia.

Attualmente El More, Shainy y Ramirez fanno parte dell’elenco artistico della Diamante Records y la Showmanagement.