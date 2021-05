Comunità. L’Ucraina all’Eurovision 2021 con l’ipnotica canzone folk-techno “Shum” di Go_A

in

Roma, 17 maggio 2021 – Il 18 maggio avrà inizio la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la gara musicale che premia la migliore canzone europea dell’anno. A rappresentare l’Ucraina ci sarà il gruppo “Go_A” con il brano “Shum”.

Il gruppo composto da Katerina Pavlenko, Taras Sevcenko, Igor Didencuk e Ivan Grigorjak, è riconoscibile per il suo mix tra musica elettronica e folklore. In particolare Katerina è capace di cantare con la tecnica della “voce bianca” riconoscibile per la notevole estensione vocale.

Musicalmente, il brano “Shum” ricalca l’arrangiamento folk-techno con il tema del risveglio primaverile della natura e l’attenzione alla conservazione dell’ambiente. La canzone sarà interpretata interamente in lingua ucraina.

Il gruppo Go_A si esibirà nella prima semifinale martedì 18 maggio 2021, in diretta dalle ore 21:00 su Rai4.

Il gruppo è tra i favoriti. Nella classifica dei bookmaker di quest’anno l’Ucraina si è posizionata fra i 10 migliori. Ci sono tutti presupposti per il gruppo di accedere alla fase finale del Festival, che sarà trasmesso il sabato 22 maggio in diretta su Rai1.

L’Ucraina vanta due vittorie all’Eurovision tutte al femminile: la prima con Ruslana nel 2004 con “Wild Dances” e la seconda con Jamala nel 2016 con “1944”.

La comunità ucraina in Italia e in tutto il mondo si prepara a fare il tifo per il gruppo che rappresenta la loro patria.

LEGGI L’ARTICOLO SU GAZETA UKRAINSKA