Eduard, un dominicano nella cucina di MasterChef Italia orgoglio dei Latinos en Italia

Roma, 21 gennaio 2021 – Arriva la decima edizione di Masterchef Italia, e fra i concorrenti troviamo lui, Eduard Lora Alcantara, nato nella Repubblica Dominicana e cresciuto a Verona, che con grande entusiasmo sta già dimostrando la sua grande passione e amore per la cucina.

Eduard ha solo 29 anni, ma le idee molto chiare, diventare un Chef pluristellato.

Nato a Santo Domingo nel 1991, ma trasferitosi a Verona, con un gran sorriso e voglia di andare avanti, vede nascere la sua passione per la cucina grazie a sua madre e a sua nonna, le donne della sua vita, a cui si aggiungerà la sua fidanzata che non smetterà mai di sostenerlo e accompagnarlo nelle sue sfide.

Gli chef Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonio Canavacciulo, giuria di Masterchef, gli hanno dato la possibilità di realizzare il suo sogno. Eduard, con il suo piatto, un branzino in crosta di pomodoro e salvia e una salsa di cipolle bruciate, che si utilizzano molto in Latinoamerica, ha provato a convincere i giudici, e ci è riuscito, facendo colpo soprattutto su Barbieri, aggiudicandosi un posto nella cucina più famosa d’Italia.



Il giovane dominicano è un ragazzo semplice con la voglia di fare e dare sempre il meglio in tutto ciò che fa. Nei suoi piatti infatti, racconta il ragazzo, vuole mischiare i sapori della cucina italiana, francese e dominicana, per donare al palato di coloro che assaggeranno le sue delizie un trionfo di sapori e colori.

Eduard sembra quindi avere tutti i numeri e il giusto spirito per regalarci una bellissima sfida, e conquistare quello che è da sempre il suo sogno, ovvero quello di diventare Chef. Non possiamo che rimanere in attesa di vedere che strepitosi piatti ci saprà proporre, e augurargli un grande in bocca al lupo per questa sfida che potrebbe cambiargli la vita.

Puoi leggere questo articolo in lingua spagnola nel nostro portal web deicato alla comunità latinoamericana en Italia Expreso Latino: Eduard, dominicano en la cocina de MasterChef Italia.



Cristina Zambrano León

Julissa Martone