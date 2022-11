Festa Nazionale della Romania: celebrata in Italia con artisti di musica tradizionale il 27 novembre. Ecco il programma

Roma, 25 novembre 2022 – Un giorno di festa per oltre un milione di romeni che vivono in Italia: il 1 Dicembre si celebra la Festa Nazionale, dedicata alla “Grande Unione” del 1918, data simbolo per la nascita dello Stato romeno moderno. Il 1 dicembre 1918, infatti, ad Alba Iulia, avviene l’unificazione della Transilvania con le altre regioni storiche della Romania. La Festa Nazionale è un’occasione per i romeni della diaspora di sentirsi un po “a casa”, attraverso molti eventi e spettacoli.

Anche in Romania si dice che tutte le strade portano a Roma! L’Associazione Villaggio Romeno celebra la Festa Nazionale della Romania, in anticipo, domenica, 27 novembre 2022, con uno Spettacolo d’eccezione, ad ingresso gratuito. La scelta della giornata di domenica è stata fatta per permettere ai cittadini romeni di Roma e Lazio, soprattutto lavoratori, di prendere parte ai festeggiamenti,

Sarà una vera e propria maratona di musica tradizionale che si svolgerà durante tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, presso la Sala Eventi “Lo Zodiaco” – Via Nettunense 175 (Marino, alle porte di Roma).

Lo spettacolo, intitolato “Uniți sub Tricolor”- “Uniti sotto il Tricolore”, sarà presentato dall’attore Iulian Praja e avrà come ospiti artisti consacrati. Una novità assoluta: per la prima volta salirà su un palco in Italia il solista Nicolae Furdui Iancu, simbolo dell’orgoglio nazionale, famoso per la canzone patriottica più conosciuta degli ultimi anni, “Noi siamo romeni”!

Accanto a lui saliranno sul palco rappresentanti famosi del folklore romeno, provenienti delle principali regioni storiche della Romania. Tanto attesi saranno: Mioara Velicu (Moldavia), Mihaela e Ciprian Istrate (Transilvania), Maria Ghinea (Oltenia), il gruppo strumentale “Crai nou” di Alba Iulia e il gruppo strumentale “Ceterași de pe campie”.

I solisti provenienti dalla Romania si alterneranno sul palco con artisti romeni che vivono in Italia e che hanno costruito una carriera di successo qui, lontano da casa: il Gruppo vocale ROMA-NIA, dei romeni di Roma, coordinato dalla solista Mihaela Bolog, la band Făgărășenii, accanto a loro Dj Giuliano e Dj Daniel.

I romeni di Roma e Lazio non vedono l’ora di dare un caloroso benvenuto a Nicolae Furdui Iancu. La notizia del suo arrivo ha fatto il giro dei social, con centinaia di condivisioni!

E’ considerato “una leggenda vivente della canzone tradizionale romena” ed è spesso invitato in tour nelle comunità romene della diaspora, negli Stati Uniti e Canada.

L’artista ha dichiarato, in un’intervista per la stampa romena: ”La maggior parte dei migranti romeni sono persone realizzate da un punto di vista materiale, ma, spiritualmente, soffrono, vivono con nostalgia della patria, dei luoghi natali. Il fatto che piangano ai miei concerti significa che non sono completamente felici. Ho anche notato che sono più sensibili ai canti tradizionali, patriottici, rispetto ai romeni che vivono in patria, un segno del loro amore per la terra madre”.

L’evento “Uniti sotto il Tricolore” è sostenuto dal Dipartimento per i Romeni all’Estero (Governo della Romania) e si svolge con il Patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e del Comune di Albano Laziale.

Partner dalla Romania: l’Associazione culturale “Pe Mureș si pe Târnava”. Media partner: Rotalianul, Rozoom Press, Radio Romania Târgu Mureș, TVR Târgu Mureș, Zi de Zi, Punctul. Sponsor: Laboratorio NG.