Integrazione. Le badanti italiane si preparano al concorso di bellezza “Miss Badante 2021”

Collaboratrici domestiche di qualsiasi età e nazione sono invitate a partecipare al concorso “MISS BADANTE-2021” o “MISS BADANTE WEB-2021”.

Roma, 15 giugno 2021- Molte collaboratrici domestiche sono così dedite al lavoro che si dimenticano completamente di sé stesse e della propria bellezza e unicità. E dopo la lunga quarantena, ci vuole un po’ di divertimento e sorrisi!

Il concorso Miss Badante 2021 è un’opportunità per tutte loro di divertirsi e sentirsi reginette di bellezza. La competizione, ormai alla settima edizione, ha visto fino ad oggi la partecipazione di bellezze provenienti da Romania e Moldavia. Quest’anno è stata aperta a donne di tutte le età e nazionalità, a patto che lavorino da almeno 3 mesi come assistenti a domicilio per anziani, portatori di handicap o bambini o o svolgano il lavoro di colf in Italia.

La competizione si svolgerà attraverso tre prove. All’inizio, ci sarà la presentazione delle concorrenti nel costume tradizionale del paese di provenienza. Seguirà poi una sfilata in abito da sera. La terza e ultima prova sarà quella artistica, di talento e di cultura generale: le concorrenti potranno presentare un momento musicale, di danza, poesia o teatro. In tutte le sfilate si valuterà la presenza scenica, l’originalità, la creatività e l’ingegno.

Se vivi e lavori in Italia nel settore casalingo, iscriviti al concorso entro il 17 giugno 2021. L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà il 20 giugno 2021 presso il ristorante “Las Vegas” di Civita Castellana (Viterbo), dalle 12:00 alle 17:30.

Maggiori informazioni le trovate sul sito ufficiale: https://missbadante.blogspot.com/2021/06/torna-il-concorso-miss-badante-2021.html

Inoltre, è stata lanciata la competizione di “Miss Badante Web-2021”.

Alle concorrenti è richiesta una foto primo piano, una foto a figura intera, in abito elegante e una breve descrizione: nome / cognome, età, nazionalità, lavoro, hobbies etc. Non sono accettate foto ritoccate o con filtri.

A scegliere la vincitrice, oltre che la giuria tecnica sarà la votazione sui social network.

Maggiori informazioni le trovate sul sito ufficiale: https://missbadante.blogspot.com/2021/06/miss-badante-web-2021-come-partecipare.html

Per info, prenotazioni e iscrizioni: 3276303494 WhatsApp – Elena.

Marianna Soronevych

