L’eccellenza romena protagonista al Consiglio Regionale del Lazio: premiati tre giovani talenti della comunità in Italia

Roma, 18 maggio 2026 – La Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio ha ospitato giovedì 14 maggio 2026 la Gala “Scuola di Consapevolezza dei Talenti – Dall’Idea all’Eccellenza”, un appuntamento di forte valore istituzionale, culturale ed emotivo dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti e dei percorsi di crescita personale e artistica.

Tra i protagonisti dell’evento si è distinta l’Associazione Spirit Românesc, presente con tre giovani rappresentanti della nuova generazione di eccellenza della comunità romena in Italia: Giorgia Beniamin Salib, fashion designer emergente; Alessio Lupu, regista, attore e performer; e Annamaria Mihalache, giovane cantante pluripremiata. Alla cerimonia ha preso parte anche la viceconsole Anastasia Pînzaru, che ha portato i saluti istituzionali a nome del Console Generale di Romania in Italia, Marian Popescu.

La manifestazione ha offerto un importante momento di incontro tra istituzioni, cultura e nuove generazioni, mettendo in luce il contributo della comunità romena alla vita sociale e artistica del territorio. I tre giovani premiati sono stati celebrati non solo per i risultati già raggiunti, ma anche per la capacità di trasformare passione, studio e creatività in percorsi di valore condiviso.

Particolarmente apprezzati dal pubblico sono stati i momenti artistici che hanno accompagnato la cerimonia. Annamaria Mihalache ha proposto un recital intenso, interpretando tre brani nei quali ha dimostrato una notevole maturità vocale e una profonda sensibilità espressiva. La sua esibizione, costruita intorno a messaggi di solidarietà, bellezza interiore e forza emotiva, ha ricevuto lunghi applausi dalla sala.

A completare il programma artistico è stato Alessio Lupu, che ha presentato una coreografia dinamica su un mix di brani di Michael Jackson. La sua performance ha evidenziato energia, presenza scenica e versatilità, confermando il profilo di un giovane artista capace di muoversi tra cinema, recitazione, danza e linguaggi performativi contemporanei.

Nel corso dell’evento, Pina Stabile, organizzatrice della manifestazione, ha espresso apprezzamento per il coraggio, l’impegno e il talento dei giovani premiati. Iuliana Gal, vicepresidente dell’Associazione Spirit Românesc, ha invece sottolineato la missione dell’associazione, che da vent’anni lavora per promuovere l’integrazione, la partecipazione e la valorizzazione della comunità romena in Italia. Un impegno che, attraverso la cultura, mira a trasformare il talento individuale in cittadinanza attiva e riconosciuta.

I percorsi dei tre giovani raccontano storie diverse ma accomunate da una forte tensione verso l’eccellenza. Alessio Lupu è un giovane regista, attore e sceneggiatore impegnato nello sviluppo di progetti cinematografici indipendenti e produzioni audiovisive a finalità culturale. Nonostante la giovane età, ha già collaborato con professionisti legati al Centro Sperimentale di Cinematografia e ad accademie di rilievo, partecipando anche come giurato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La sua attività artistica unisce cinema, recitazione e movimento scenico.

Giorgia Beniamin Salib rappresenta invece un profilo emergente nel mondo della moda e del design. Laureata in Design della Moda e Arti Multimediali presso l’Università IUAV di Venezia, sta completando la specializzazione in Design degli Accessori presso l’Accademia Costume e Moda di Roma. Nel suo percorso ha già preso parte a importanti industry project con brand internazionali come Ferragamo e Louis Vuitton. La sua ricerca creativa combina innovazione, progettazione e attenzione alle radici storiche e culturali.

Annamaria Mihalache, giovane cantante e performer, si è già distinta in esperienze artistiche e televisive di rilievo, tra cui la partecipazione a The Voice Kids e a numerosi festival musicali in Italia e all’estero. Vincitrice di diversi riconoscimenti, si impone come una delle voci emergenti più interessanti del panorama giovanile, grazie a una tecnica vocale solida e a una capacità interpretativa capace di attraversare generi diversi.

Il riconoscimento ricevuto al Consiglio Regionale del Lazio assume un significato che va oltre la premiazione individuale. Giorgia Beniamin Salib e Alessio Lupu sono infatti impegnati anche in un più ampio progetto culturale dedicato alla memoria storica e al dialogo tra identità. L’iniziativa prevede la produzione di un documentario sulle statue dei Daci a Roma e una ricerca accademica sui costumi dei Daci raffigurati sulla Colonna Traiana.

Un progetto che unisce arte, storia, ricerca e integrazione, mostrando come le radici culturali possano diventare uno strumento di innovazione e dialogo nel cuore dell’Italia. La serata alla Sala Mechelli ha così confermato il ruolo della cultura come ponte tra comunità, generazioni e istituzioni, offrendo visibilità a giovani talenti capaci di rappresentare con orgoglio e creatività il futuro della comunità romena in Italia.