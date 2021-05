Ministero del lavoro: il 20 maggio webinar con la comunità albanese in Italia

Roma, 18 maggio 2021 – Promuovere un dialogo con le Comunità straniere in Italia e diffondere la conoscenza delle iniziative progettuali realizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo il principale obiettivo del ciclo di incontri con le Comunità straniere in Italia, maggiormente rilevanti per numerosità e storia migratoria, avviato a settembre 2020 con la comunità moldava e promosso dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Gli incontri coinvolgeranno in prima battuta le associazioni diasporiche della specifica comunità e, al contempo, le Ambasciate dei rispettivi Paesi in Italia.

Il confronto diretto con le associazioni straniere in Italia, oltre a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini dei Paesi Terzi, favorisce lo scambio di informazioni e apre al confronto in merito a bisogni emergenti ed esperienze. Con questo ciclo di incontri si intende, pertanto, promuovere la nascita di sinergie tra i diversi attori e incoraggiare momenti di scambio utili a comprendere le priorità delle diaspore e le iniziative di interesse da sostenere e/o sviluppare nei Paesi di origine.

Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla Comunità Albanese in Italia e si terrà giovedì 20 maggio dalle 16.00 alle 18.00 via streaming su piattaforma Microsoft Teams. Interverranno: Tatiana Esposito, Direttrice Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; Roberto Mengoni, Consigliere della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Stefania Congia, Dirigente della Divisione Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri – Direzione Generale dell’Immigrazione; Anila Bitri, Ambasciatrice della Repubblica di Albania in Italia; Luljeta Cobanaj, Ufficiale per la Diaspora presso Il Consolato Generale della Repubblica di Albania a Milano.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi. Per maggiori informazioni, i rappresentanti delle associazioni albanesi in Italia possono scrivere a assistenza_dgimm@anpalservizi.it.

FONTE: https://www.integrazionemigranti.gov.it/