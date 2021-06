Ministero del lavoro: il 9 giugno webinar con la comunità tunisina in Italia

Roma, 4 giugno 2021 – Promuovere un dialogo con le Comunità straniere in Italia e diffondere la conoscenza delle iniziative progettuali realizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo il principale obiettivo del ciclo di incontri con le Comunità straniere in Italia, maggiormente rilevanti per numerosità e storia migratoria, avviato a settembre 2020 con la comunità moldava e promosso dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla Comunità tunisina in Italia e si terrà mercoledì 9 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 via streaming su piattaforma Teams. L’incontro intende favorire un confronto con le associazioni tunisine utile a comprendere le loro priorità e aspettative, a promuoverne la partecipazione attiva e informarle sulle iniziative promosse dal Ministero del Lavoro e in corso di realizzazione sia in Tunisia che in Italia.

Interverranno all’incontro: Tatiana Esposito – Direttrice Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Carmelo Barbarello – Consigliere Diplomatico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Moez Sinaoui – Ambasciatore della Repubblica Tunisina in Italia.

Per partecipare all’incontro, le associazioni potranno iscriversi entro e non oltre il 7 giugno scrivendo a: assistenza_dgimm@anpalservizi.it.