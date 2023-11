662 migranti intercettati al largo delle coste libiche la scorsa settimana, secondo l’OIM

in

Roma, 21 novembre 2023 – L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha riportato un nuovo intervento di salvataggio al largo delle coste libiche, dove 662 migranti sono stati intercettati durante la scorsa settimana. Questo episodio evidenzia ancora una volta le sfide e i pericoli affrontati dai migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo in cerca di sicurezza e opportunità.

Dal 12 al 18 novembre, secondo quanto dichiarato dall’OIM in un comunicato diffuso recentemente, 662 persone sono state salvate in mare e riportate in territorio libico. Tuttavia, queste operazioni di salvataggio spesso sottolineano una realtà più ampia e più complessa: il rischio mortale che molti migranti corrono nel tentativo di raggiungere le coste europee.

Le cifre riportate dall’OIM rivelano un quadro allarmante della situazione: dall’inizio dell’anno, sono stati intercettati 14.894 migranti al largo delle coste libiche. Ancora più preoccupante è il numero di vite perse in questa pericolosa traversata: 940 migranti sono morti, mentre altri 1.248 sono scomparsi lungo la rotta del Mediterraneo.