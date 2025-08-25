A Padova il progetto COME favorisce l’inclusione lavorativa dei migranti

Roma, 25 agosto 2025 – Formazione, orientamento e opportunità concrete: a Padova prende slancio il Progetto COME – Competenze per l’Occupabilità delle persone Migranti e a rischio Esclusione, avviato nel gennaio 2025 dall’Associazione Popoli Insieme. L’iniziativa punta ad accompagnare 120 persone migranti in condizioni di vulnerabilità socio-economica verso un inserimento lavorativo stabile e qualificato nell’arco di due anni.

Obiettivi e destinatari

Il cuore del progetto è ridurre il tasso di disoccupazione tra i migranti attraverso percorsi personalizzati che uniscono formazione linguistica, sviluppo di soft skill e orientamento al lavoro. Nel 2025 saranno coinvolte 60 persone, mentre altre 60 prenderanno parte alle attività nel 2026.

Attività formative e di orientamento

Nei primi mesi sono già stati attivati 3 corsi di italiano con circa 50 partecipanti, tra cui una presenza femminile crescente. Da settembre 2025, le lezioni settimanali raddoppieranno grazie al sostegno di UniCredit.

Oltre alla lingua, il progetto offre laboratori di educazione finanziaria, percorsi di potenziamento delle competenze trasversali e uno sportello di orientamento al territorio, di cui hanno beneficiato 40 persone.

Un gruppo di 20 migranti ha inoltre avviato un percorso di orientamento al lavoro, con 4 donne già inserite nel mondo lavorativo.

Partner e finanziamenti

Il progetto è reso possibile grazie al contributo di due partner fondamentali:

la Fondazione San Zeno , che ha sostenuto l’avvio con un finanziamento di 20.000 euro , nell’ambito della sua missione globale di promuovere istruzione, formazione e lavoro ;

, che ha sostenuto l’avvio con un finanziamento di , nell’ambito della sua missione globale di promuovere ; UniCredit, che ha aggiunto ulteriori 20.000 euro attraverso i fondi della UniCreditCard Classic Etica, una carta di credito che destina parte delle spese dei clienti a iniziative solidali.

Inclusione e comunità

Grazie a questo sostegno, il Progetto COME continua a crescere e a rafforzare la rete di inclusione lavorativa a Padova. Un impegno che non solo offre ai migranti nuove opportunità concrete per costruire un futuro migliore, ma contribuisce anche a sviluppare comunità locali più inclusive e coese.