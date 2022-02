A Roma la Giornata internazionale della lingua madre

Roma, 22 febbraio 2022 – Domani, 23 Febbraio, alle ore 10,00, presso la Biblioteca Arcipelago di Roma, si terrà l’incontro dedicato alla Giornata internazionale della lingua madre.

La giornata internazionale della lingua madre è una celebrazione istituita dall’UNESCO per promuovere (il 21 febbraio di ogni anno) la madrelingua, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. La data è stata scelta per ricordare il 21 febbraio 1952, quando diversi studenti bengalesi dell’Università di Dacca furono uccisi dalle forze di polizia del Pakistan (che allora comprendeva anche il Bangladesh), mentre protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale.

Il Municipio Roma VIII intende dare vita ad una mattinata di conoscenza e approfondimento di questa celebrazione promuovendo un incontro di scambio tra culture presso la biblioteca Arcipelago in Via Benedetto Croce, 50, dalle ore 10 alle ore 12. Parteciperanno Sumy Taher (comitato di Quartiere di Montagnola), Sara Rossetti Corirossi (Studiosa di migrazioni e insegnante), Nipu Noorzahan Aktar (studentessa di letteratura Bengalese), Maria Vittoria Tessitore (ex coordinatrice master in politiche della incontro e mediazione culturale e insegnante di italiano presso la Casetta Rossa). Introduce: Maya Vetri, assessora alle politiche culturali e dell’intercultura del Municipio Roma VIII.

L’incontro si terrà in presenza fino ad un massimo di 30 persone e on line, tramite piattaforma Teams, per poter consentire una maggior diffusione dell’evento informativo. Le alunne e gli alunni delle scuole locali saranno invitati ad interagire con le ospiti in un momento di scoperta sui temi della lingua di origine, dell’identità, dello scambio interculturale.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it