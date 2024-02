Accoglienza richiedenti asilo: intesa ad Ancona tra prefettura e comune di Serra de’ Conti

Roma, 26 febbraio 2024 – Protocollo d’intesa tra prefettura di Ancona e comune di Serra de’ Conti per favorire l’inserimento sociale dei cittadini stranieri richiedenti asilo – in particolare nuclei familiari anche monoparentali e minori non accompagnati – ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) situato in quel territorio.

Tra i punti dell’accordo, sottoscritto in prefettura:

– la procedimentalizzazione di alcune attività relative all’accoglienza

– l’impegno del comune nel mobilitare una rete di volontari e cittadini allo scopo di facilitare percorsi di autonomia anche lavorativa

In quest’ottica il protocollo è anche strumento per promuovere ogni iniziativa utile per l’impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività in favore della comunità locale. In parallelo, la prefettura sensibilizzerà le Forze dell’ordine per effettuare periodici controlli sulla struttura.