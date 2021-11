Al via l’anagrafe online: oltre 123mila i certificati scaricati nel primo giorno di attivazione del servizio

Roma, 16 novembre 2021 – Nel primo giorno di attivazione del servizio di anagrafe online, dalle ore 7 alle ore 18, sono stati 123.009 i certificati rilasciati grazie all’accesso alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Gli accessi all’Area riservata dei servizi al cittadino si sono attestati a 253.948.

Per ricercare i propri dati e scaricare i documenti è necessario disporre dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure della Carta d’Identità Elettronica (CIE) ovvero della Carta Nazionale dei Servizi. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere i certificati.

Il servizio consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

I 14 certificati digitali sono gratuiti e potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (per esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).