“Arie di Roma Live”: la lirica incontra i quartieri della Capitale

Roma, 21 ottobre 2025 – È stato presentato ieri in Campidoglio, presso la Sala del Carroccio, il progetto “Arie di Roma Live”, un’iniziativa che porta la grande tradizione lirica nei quartieri del Municipio VI di Roma. L’obiettivo è chiaro: avvicinare l’opera ai cittadini, rendendo la cultura accessibile, gratuita e sostenibile, e trasformando la periferia in un luogo vivo di musica, danza e narrazione.

Come ha spiegato Veronica Marica, ideatrice e project manager del progetto, “Arie di Roma Live nasce dal desiderio di far incontrare la lirica con le persone, in luoghi dove non ci si aspetta di trovarla”. Il format multidisciplinare integra lirica, danza, videoproiezioni e teatro, per coinvolgere pubblici di ogni età e provenienza, creando ponti tra generazioni e culture diverse.

Un omaggio a Puccini e alla città eterna

Lo spettacolo è un tributo a “Tosca” di Giacomo Puccini, opera simbolo della romanità, ambientata tra Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo. La narrazione, guidata da un attore-caronte, accompagna il pubblico in un viaggio nella Roma papalina e risorgimentale, intrecciando musica e storia, arte e spiritualità.

“Portare la lirica nelle periferie significa rendere la cultura un diritto, non un privilegio” ha dichiarato Federico Rocca, Consigliere di Roma Capitale, sottolineando come progetti di questo tipo rafforzino il senso di comunità e l’identità di Roma come capitale della cultura per tutti.

Spettacoli gratuiti e luoghi simbolo

Il programma prevede quattro spettacoli gratuiti, prenotabili online.

Tre si terranno al Teatro Tor Bella Monaca (21 e 22 ottobre, con una replica mattutina dedicata agli studenti dell’Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino), mentre l’evento conclusivo — la Christmas edition — si svolgerà domenica 14 dicembre alle 16:30 presso la Parrocchia Santa Edith Stein a Torre Angela, quartiere simbolo di partecipazione comunitaria.

“La musica lirica è una forma di preghiera che attraversa i confini della fede” ha commentato Don Francesco, parroco di Santa Edith Stein, sottolineando il valore spirituale e comunitario dell’iniziativa.

Un cast internazionale e un linguaggio contemporaneo

Sul palco si alterneranno interpreti di prestigio: la soprano Emanuela D’Alterio (in arte Emmanuelle), il tenore Angelo Forte, la pianista Kozeta Prifti, l’attore Leonardo Pietrini e un ensemble di ballerini.

Il regista e coreografo Piero Moriconi ha evidenziato come lo spettacolo voglia “mostrare che l’opera e il balletto non sono distanti dal linguaggio di oggi, ma possono dialogare con esso in modo immediato e coinvolgente”.

Dialogo interculturale e sostenibilità

Tra i partner figura anche l’Associazione Spirit Românesc, che promuove la cultura romena in dialogo con quella italiana. “Arie di Roma Live rappresenta un’occasione preziosa di incontro e valorizzazione culturale” ha detto la presidente Dana Ioana Mihalache, ricordando che nel Municipio VI il 44,4% degli stranieri residenti è romeno, e che iniziative come questa favoriscono il dialogo interculturale attraverso il linguaggio universale della musica.

Tutti gli spettacoli sono organizzati in location raggiungibili in modo sostenibile, tramite mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, confermando l’impegno verso una cultura green e inclusiva.

Un progetto del PNRR “Caput Mundi”

“Arie di Roma Live” è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR – M1C3 Investimento 4.3 “Caput Mundi” dedicato ai grandi eventi turistici. Il progetto è realizzato in collaborazione con SIAE e con il supporto organizzativo del Marketing Much More.

Con “Arie di Roma Live”, la lirica esce dai teatri per entrare nel cuore della città: un messaggio di bellezza, partecipazione e rinascita culturale che parla a tutti i cittadini di Roma.