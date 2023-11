Arrivano 20 migranti soccorsi dalla nave ONG Trotamar III all’hotspot di Lampedusa

Roma, 31 ottobre 2023 – Ieri sera, un gruppo di 20 migranti, tra cui quattro donne, è giunto a Lampedusa a bordo della nave ONG Trotamar III dopo essere stati soccorsi in mare. Questi nuovi arrivi portano il totale dei migranti ospitati nell’hotspot dell’isola a 626, di cui 71 sono minori non accompagnati.

Il gruppo di migranti, composto principalmente da eritrei, sudanesi ed egiziani, era partito dalla città libica di Zouara e viaggiava a bordo di un precario barcone di soli 10 metri. Dopo essere stati soccorsi, il barcone è stato lasciato alla deriva.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, sono previsti tre trasferimenti da Lampedusa per alleggerire la pressione sull’isola e garantire un’accoglienza adeguata ai migranti. In particolare, 152 di loro partiranno con il traghetto della mattina verso Porto Empedocle. Nel pomeriggio, altri 180 verranno trasferiti via aereo, mentre nella serata di oggi, ulteriori 275 migranti saranno imbarcati sulla motonave, che giungerà a Porto Empedocle all’alba di domani.

L’arrivo di nuovi migranti a Lampedusa solleva ancora una volta l’importante questione dell’immigrazione e dell’accoglienza in Italia. L’isola di Lampedusa, che si trova nel Mar Mediterraneo, è stata a lungo un punto di arrivo per i migranti che cercano una via d’accesso in Europa. Gli hotspot come quello di Lampedusa sono stati istituiti per affrontare questa situazione e garantire assistenza, identificazione e registrazione dei migranti appena sbarcati.

Tuttavia, l’afflusso costante di migranti e le sfide connesse all’accoglienza e all’integrazione rimangono argomenti di dibattito politico e sociale in Italia e in Europa. Le autorità italiane e le organizzazioni umanitarie continuano a lavorare per garantire un’accoglienza adeguata e per affrontare le complesse sfide legate all’immigrazione.