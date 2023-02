Avviso pubblico: 20 esperti al Viminale per gli uffici della Cittadinanza. Le domande entro le ore 12 del 10 marzo 2023 

Roma, 27 febbraio 2023 – Il dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ha pubblicato on line (sezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione trasparente) un avviso pubblico per la selezione di 20 esperti per potenziare gli uffici della direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, in particolare nel supporto alla gestione dei procedimenti sulle istanze di cittadinanza, a quelli del relativo contenzioso e alla soluzione di problematiche giuridiche di particolare complessità.

La procedura selettiva si inserisce tra le azioni del progetto “Potenziamento degli uffici di Cittadinanza del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione coinvolti nella gestione del procedimento di conferimento dello status, quale fase conclusiva del processo di integrazione degli stranieri” presentato ad agosto scorso dalla citata direzione centrale, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12 del 10 marzo 2023 all’indirizzo di posta certificata fami.cittadinanza@pecdlci.interno.it, specificando nell’oggetto il titolo dell’avviso pubblico e il Cup, indicati nella prima pagina del documento.

Requisiti di partecipazione e altre informazioni sono consultabili on line nell’avviso e nei relativi allegati. I link sono consultabili qui.