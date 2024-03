Berlino conferma il finanziamento alle ONG per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo

in

Roma, 21 marzo 2024 – Dopo mesi di dibattiti politici e controversie interne, Berlino ha confermato il finanziamento alle organizzazioni non governative (ONG) tedesche impegnate nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Nonostante le tensioni politiche e gli ostacoli formali di bilancio, il Ministero federale degli Affari Esteri ha annunciato che continuerà a sostenere queste iniziative anche per gli anni a venire.

Un portavoce del ministero ha dichiarato alla stampa che il finanziamento è stato confermato per il 2024 e per gli anni successivi fino al 2026. Questa affermazione è arrivata in risposta a precedenti preoccupazioni riguardo a una presunta “svista tecnica” che, a ottobre, aveva sollevato dubbi sul futuro finanziamento di tali progetti.

“Il Ministero federale degli Affari Esteri sta attuando il mandato del Bundestag di promuovere il soccorso civile in mare con progetti a terra e in mare”, ha affermato il portavoce ministeriale. “I fondi corrispondenti – un importo massimo di 2 milioni di euro per il 2024 – sono stati messi a disposizione nel bilancio del Ministero federale degli Affari esteri (Sezione 05)”.

Le tensioni politiche interne hanno reso complicata questa decisione. Si è venuta a creare una divisione all’interno del governo tra il ministero delle Finanze, guidato dal liberale Christian Lindner, che era contrario all’inclusione di nuovi fondi per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo, e il gruppo parlamentare dei Verdi, che sosteneva fermamente tale finanziamento.

Le indiscrezioni mediatiche hanno suggerito che la “svista tecnica” fosse il risultato diretto di questo attrito politico. Il capogruppo parlamentare dei liberali, Christian Dürr, aveva espresso apertamente la sua opposizione al finanziamento. Tuttavia, nonostante queste tensioni, il Ministero federale degli Affari Esteri ha deciso di confermare il finanziamento, assicurando che verranno valutati e selezionati progetti specifici per il 2024.

Questa decisione riflette l’importanza del soccorso ai migranti nel Mediterraneo per il governo tedesco, nonché la complessità delle dinamiche politiche interne. Mentre le ONG tedesche continuano il loro lavoro vitale nel salvare vite umane in mare, questa conferma di finanziamento offre una certezza benvenuta per il futuro delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.