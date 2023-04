Bonaccini contro governo Meloni: “Sul tema migranti continuano a improvvisare”

Roma, 17 aprile 2023 – Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha criticato l’approccio del governo Meloni rispetto ai migranti e alla sanità. In particolare, ha espresso il suo duro dissenso nei confronti del dl Cutro e della cancellazione della protezione speciale. Non solo: con una presa di posizione, ha anche respinto l’ordinanza del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha nominato l’ex prefetto trapanese Valerio Valenti a capo del “controllo dell’immigrazione” per affrontare l’incremento dei flussi migratori dal Mediterraneo. Per lui, infatti, gestire l’emergenza migranti attraverso il commissariamento “non si fa”.

Bonaccini: “Sui migranti il governo improvvisa”

Secondo il presidente dell’Emilia Romagna, quindi, estendere l’emergenza migranti attraverso il commissariamento non è la soluzione giusta per risolvere il problema. Piuttosto, si dovrebbe adottare un approccio più olistico e sostenibile, che comprenda la cooperazione internazionale, la tutela dei diritti umani e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi d’origine dei migranti. “Noi vorremmo solo collaborare, non è un problema di colore politico. Però così non si fa, è improvvisazione pura e lo dicono i sindaci che non hanno strumenti per reggere o arginare tutto quello che sta succedendo. Due mesi fa indicavo che c’era il rischio di un’emergenza e ci dicevano che non c’era alcun rischio. Pochi giorni fa hanno decretato addirittura lo stato di emergenza nazionale. Dopo quello che cosa rimane?“, ha infatti sottolineato Bonaccini.

Le parole del governatore hanno immediatamente indispettito la maggioranza, e per questo non si è fatta attendere la replica da parte di Fratelli d’Italia. “Leggiamo che il presidente della Regione Stefano Bonaccini accusa il governo di improvvisazione e mancanza di collaborazione sui temi dell’immigrazione. Non è assolutamente vero. Ma in ogni caso ricordiamo al presidente Bonaccini che quel senso di mancata collaborazione Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna lo sente dall’inizio di questo mandato regionale”, ha dichiarato il consigliere regionale FdI, Giancarlo Tagliaferri.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia