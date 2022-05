Bonus 200 euro: che cos’è, come funziona e come ottenerlo

Roma, 3 maggio 2022 – Il governo ha predisposto un nuovo bonus, dal valore di 200 euro, che verrà erogato una tantum ai lavoratori (sia che si tratti di dipendetti che di autonomi) e ai pensionati. Per ottenerlo, però, bisogna dimostrare un reddito inferiore ai 35mila euro. La misura è contenuta all’interno del decreto Aiuti approvato dal governo Draghi, e secondo i primi calcoli sarà destinata a 28 milioni di famiglie.

Bonus 200 euro, che cos’è e come ottenerlo

Nel caso dei pensionati, il bonus 200 euro verrà predisposto direttamente dall’ines quasi sicuramente a luglio. Per quanto riguarda i lavoratori, invece, se ne occuperanno i titolari che dovranno predisporlo direttamente in busta paga tra i mesi di giugno e luglio. Dopodiché, i datori di lavoro lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile. Gli autonomi, poi, potranno attingere da un apposito fondo che a breve verrà creato. Il requisito per poter ottenere il bonus è dimostrare un reddito annuo inferiore a 35 mila euro. La misura, infatti, è stata pensata come un aiuto per aiutare a gestire i rincari registrati in diversi settori. E si aggiunge al taglio previsto per quest’anno dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto alla stessa soglia.

Durante il Consiglio dei ministri, poi, l’esecutivo ha deciso anche di prorogare per altri tre mesi il bonus sociale ideato per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette dell’energia. La misura è stata estesa a luglio, agosto e settembre. Ed è indirizzata a tutti i nuclei famigliari con un Isee non superiore ai 12 mila euro o ai 20 mila euro per le famiglie con quattro figli a carico.

“Per il terzo trimestre del 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, riconosciute sulla base del valore Isee, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno. Nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022”, si legge infatti nel decreto Aiuti.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia