Bonus facciate, quale bonifico scegliere: il chiarimento dall’Agenzia delle Entrate

Roma, 28 ottobre 2021 – Mentre si continua a discutere sul rinnovo del Bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti rispetto a quale bonifico scegliere per l’agevolazione. Si tratta della stessa tipologia predisposta per l’Ecobonus e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus facciate, quale bonifico bisogna scegliere

Quando si tratta di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che per ottenere il bonus facciate bisogna effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale. E’ possibile, tuttavia, che un istituto di credito metta a disposizione solamente le tipologie di ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus sisma e bonus mobili. In quel caso, devono essere utilizzati i bonifici predisposti ai fini dell’Ecobonus e della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La cosa fondamentale, comunque, è riportare nel bonifico il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre, è importate inserire il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è indirizzato il bonifico. Laddove possibile, questo va indicato come causale.

Alcune volte, però, modificare la causale che indica i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’Ecobonus non è permesso. In quel caso, l’agevolazione sarà comunque riconosciuta. E’ necessario, però, che il bonifico sia compilato in modo che gli istituti bancari o postali possano adempiere l’obbligo di operare la ritenuta a carico del beneficiario del pagamento.

