Borse di studio MAECI 2026-2027: opportunità per studenti stranieri e italiani residenti all’estero

Roma, 18 marzo 2026 – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di borse di studio destinate a studenti stranieri e a Italiani Residenti all’Estero (IRE) per l’anno accademico 2026-2027. L’iniziativa rientra nelle politiche di promozione della cooperazione internazionale e della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo.

Le borse sono finalizzate a sostenere la frequenza di corsi sul territorio italiano e rappresentano uno strumento strategico per rafforzare i legami culturali, scientifici e tecnologici tra l’Italia e gli altri Paesi. Il programma mira inoltre a valorizzare il sistema economico italiano a livello globale, favorendo la formazione di studenti e professionisti con competenze legate al contesto italiano.

Secondo quanto previsto dal bando, le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Study in Italy portal, piattaforma ufficiale dedicata all’internazionalizzazione del sistema accademico italiano. Non saranno accettate modalità alternative di invio.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14.00 (ora italiana) del 26 marzo 2026. Si tratta di un termine perentorio, oltre il quale non sarà più possibile accedere alla selezione.

Il bando completo, comprensivo della lista dei Paesi e territori beneficiari, è consultabile online e rappresenta un’occasione significativa per tutti coloro che intendono intraprendere o proseguire un percorso di studi in Italia, immergendosi al tempo stesso nella cultura e nella lingua del Paese.