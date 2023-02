Bulgaria, trovati 18 migranti morti in un camion di trasporto legname

Roma, 17 febbraio 2023 – Diciotto migranti sono stati trovati morti in un camion vicino a Sofia, in Bulgaria. Secondo le prime informazioni fornite dal ministero degli Affari Interni, il camion trasportava legname e circa 40 migranti clandestini, che si nascondevano sotto il materiale. Durante il viaggio, però, i tronchi si sarebbero mossi, schiacciando 18 persone.

Migranti, trovati 18 morti in un camion in Bulgaria

L’incidente è avvenuto dopo che la polizia ha ricevuto una segnalazione riguardante un camion abbandonato nel territorio del villaggio di Lokorsko, e un gruppo di persone che stazionavano intorno a esso. La polizia è intervenuta immediatamente, scoprendo il tragico. Non ci sono segnalazioni di incidenti stradali, quindi è probabile che i migranti siano morti a causa della loro posizione precaria nel camion.

Alcuni sopravvissuti, poi, sono stati trasportati in ospedale per cure mediche. Le autorità ora stanno intraprendendo azioni di perquisizione operativa per identificare gli autisti che, secondo i migranti, sarebbero fuggiti dopo l’incidente. Per questo la polizia sta attualmente indagando sul caso e cercherà di scoprire la verità su quello che è successo.

