Potenza, al via corso di formazione per l’inserimento nell’edilizia di 50 migranti

Roma, 17 febbraio 2023 – Il Prefetto Michele Campanaro ha inaugurato stamani il primo corso di formazione per favorire l’inserimento socio lavorativo dei richiedenti e titolari di protezione internazionale a Potenza, al Sud Italia. Questa iniziativa rientra nel protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, organizzazioni sindacali e Associazione Nazionale Costruttori Edili, atto a dare una risposta alla crescente richiesta di manodopera qualificata di imprese del territorio che hanno difficoltà a trovarne.

La Prefettura di Potenza, insieme a quelle di Bari, Napoli, Cosenza e Ragusa, è tra le 18 individuate per l’attuazione a livello locale di questo protocollo d’intesa. Inizialmente saranno 50 i partecipanti al corso di formazione, che si svolgerà in 16 incontri, con una durata totale di 16 ore di formazione obbligatoria per un primo avvicinamento al mondo edile e il rilascio di un attestato. Successivamente, toccherà alle associazioni datoriali e ai sindacati verificare le attitudini dei partecipanti per un impiego.

La manodopera straniera in Italia, nel settore dell’edilizia, occupa il 17% dei lavoratori, ha sottolineato il Prefetto Campanaro. “Per noi è motivo di orgoglio essere stati scelti come provincia che eccelle per inclusione e accoglienza”, ha affermato il Prefetto. Al progetto hanno aderito 50 stranieri provenienti da nove comuni, ma il numero dei partecipanti salirà a 70.