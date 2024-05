Money transfer. Le rimesse dei migranti superano gli investimenti esteri nel promuovere il PIL dei paesi in via di sviluppo: aumento di oltre il 650% dal 2000 al 2022

in

Roma, 8 maggio 2024 – Sono 281 milioni i migranti a livello globale, a cui si aggiungono 117 milioni di persone in movimento a causa di conflitti, violenze, disastri. Dati del Rapporto Mondiale sulle Migrazioni 2024 presentato dall’ Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e divulgato anche tramite sito web interattivo.

Nel World Migration Report di quest’anno, l’OIM sottolinea che la migrazione internazionale continua a essere un motore dello sviluppo umano e della crescita economica, evidenziata da un aumento di oltre il 650% delle rimesse internazionali dal 2000 al 2022, passate da 128 miliardi di dollari a 831 miliardi di dollari. Le rimesse dei migranti superano gli investimenti esteri nel promuovere il PIL dei paesi in via di sviluppo.



D’altro canto, i 117 milioni di migranti “forzati” a fine 2022, sono il numero più alto mai registrato nei tempo moderni. Questo dimostra, sottolinea OIM, quanto sia urgente affrontare le crisi alla base di questo fenomeno.

La cerimonia di presentazione del rapporto si è svolta in Bangladesh, paese che si trova in prima linea nelle sfide migratorie: emigrazione, immigrazione e movimenti forzati interni.



“Il Rapporto Mondiale sulle Migrazioni 2024 aiuta a demistificare la complessità della mobilità umana attraverso dati e analisi”, ha detto la Direttrice Generale dell’OIM Amy Pope, durante il lancio a Dhaka. “In un mondo alle prese con l’incertezza, comprendere le dinamiche migratorie è essenziale per prendere decisioni informate e risposte politiche efficaci. Il Rapporto Mondiale sulle Migrazioni fa progredire questa comprensione, facendo luce su tendenze a lungo termine e sfide emergenti.”



IOM World Migration Report 2024



Sito Interattivo del World Migration Report 2024

