Caserta, la prefettura riunisce il Consiglio territoriale per l’immigrazione

Roma, 30 maggio 2023 – Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha riunito nei giorni scorsi a Palazzo di Governo il Consiglio territoriale per l’immigrazione per un esame congiunto sui risultati raggiunti e sulle prossime tappe da pianificare su prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento nei confronti dei lavoratori agricoli.

Durante la riunione sono state illustrate due iniziative progettuali attualmente in corso.

La prima – finanziata con le risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione e che ha tra i beneficiari e partner, oltre alla prefettura, il comune di Castel Volturno, l’associazione Carretera Onlus e l’osservatorio sociale – è finalizzata ad ampliare gli spazi di inserimento e di praticabilità socio-lavorativa degli immigrati per assicurare maggiore coesione sociale.

La seconda, “A.L.T. Caporalato D.U.E.”, in tema di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, è stata invece finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto opera attraverso una task-force composta da ispettori e mediatori culturali, con sportelli di ascolto e informazione multilingua che svolgono un’opera di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all’instaurazione del rapporto di lavoro, sui rischi legati allo sfruttamento lavorativo e sui meccanismi di protezione per le vittime.

«Voglio ringraziare tutti i partecipanti per i contributi espressi e sottolineare l’importanza del Consiglio territoriale per implementare la cooperazione istituzionale e promuovere nuove opportunità di integrazione», ha osservato il prefetto ribadendo che «lavoreremo per una sempre maggiore frequenza degli incontri, per mettere in rete le iniziative e i progetti, individuando, anche con l’attivazione di singoli tavoli tematici, risposte concrete e sinergiche a tutte le esigenze emergenti e migliorare l’accesso ai servizi, anche attraverso lo strumento della Rete del Lavoro agricolo di qualità».