Dopo 30 anni, riconosciuta la cittadinanza italiana al pastore di greggi Mohamed Dalil

Roma, 17 novembre 2022 – Nella giornata di ieri, a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, Mohamed Dalil si è visto consegnare la cittadinanza italiana. Durante la cerimonia era presente anche il sindaco Vincenzo Giovagnorio. Proprio lui ha conferito il riconoscimento all’uomo famoso in comune per la sua nobile attività di pastore di greggi.

Dopo 30 anni, il pastore Mohamed Dalil si vede riconoscere la cittadinanza italiana

Mohamed Dalil, cittadino di Tagliacozzo originario del Marocco, è noto all’interno della comunità per aver svolto, per trent’anni, un’attività molto cara al popolo abruzzese: il pastore di greggi. Prima a Verrecchie, poi a Villa San Sebastiano, è riuscito così a dare il suo contributo.

E ieri, grazie al sindaco Giovagnorio, assistito dalla dipendente comunale dell’ufficio anagrafico Laura Viola, si è visto conferire la cittadinanza italiana. Durante la cerimonia si è svolto il consueto giuramento di Dalil, e insieme a lui erano presenti anche la moglie, Natik, e la loro figlia, Dunia. “L’augurio affettuoso di ogni bene a Mohamed. Un cittadino esemplare per italiani e marocchini. Un grande lavoratore che a prezzo di non pochi sacrifici, con onestà e dedizione, ha fatto la serenità e la stabilità della sua bella famiglia. Giungano le espressioni di vivissime congratulazioni anche agli altri due figli Imad Dalil, direttore dell’hotspot di Taranto, e a Badre Dalil”, ha commentato a margine Giovagnorio.

