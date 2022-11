Immigrazione, programmata una riunione straordinaria dei ministri dell’Interno il 25 novembre

Roma, 17 novembre 2022 – Secondo quanto si apprende da fonti europee, è stata aggiunta in calendario una riunione straordinaria dei ministri degli Interni europei per discutere di immigrazione. “Si lavorerà intensamente a un accordo politico sui principali punti” sul tavolo. “In particolare sull’intesa sui ricollocamenti e su una gestione trasparente e regolamentata dei salvataggi in mare”.

Immigrazione, programmata riunione straordinaria

Nel frattempo, nell’ambito del G7 dei ministri dell’Interno in corso in Germania, Matteo Piantedosi ha tenuto un incontro con la sua omologa tedesca Nancy Faeser. “Piena convergenza per iniziative comuni al fine di governare i flussi migratori”, ha scritto su Twitter il profilo del Viminale per commentare l’appuntamento. Contemporaneamente, fonti del governo tedesco hanno parlato di un “clima di partenariato. I ministri hanno entrambi sottolineato di voler collaborare sul tema della migrazione e della sicurezza nella cornice delle regole europee”. Pare inoltre che Piantedosi abbia confermato che Roma, sul tema immigrazione, voglia attenersi alle regole dell’Unione europea, e non procedere in solitaria.

Tra l’altro, l’Operazione “Mare aperto” della polizia di Caltanissetta ha svelato una complessa organizzazione che utilizzava imbarcazioni di scafisti partite dal porto di Gela o dalle coste dell’Agrigentino per arrivare in Tunisia. Dopodiché, facevano immediatamente rientro con i migranti a bordo. A seguito dell’indagine sono state eseguite 18 misure cautelari nei confronti di 11 tunisini e 7 italiani. Il Gip ha disposto per 12 loro il carcere, e gli arresti domiciliari per gli altri 6. In alcune intercettazioni, poi, si sentono gli organizzatori dire agli scafisti che nel caso ci fossero stati problemi, come un’avaria al motore, avrebbero potuto “sbarazzarsi dei migranti in alto mare“.

