Il progetto. In Italia 51 rifugiati con i corridoi universitari

Roma, 17 novembre 2022 – Era stata sperimentata già nel 2020, ma con l’arrivo in Italia del primo gruppo dei rifugiati vincitori di borse di studio sono partiti i “corridoi universitari”, una delle nuove modalità per aiutare i migranti.

All’aeroporto di Fiumicino, sono sbarcati 51 rifugiati destinatari di borse di studio che proseguiranno il loro percorso accademico in 33 atenei italiani grazie alla quarta edizione del progetto Unicore – University Corridors for Refugees, come ha spiegato Unhcr Italia.

Il progetto Unicore University Corridors for Refugees offre a rifugiati residenti in Camerun, Malawi, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe, l’opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi.

Gli studenti, 13 donne e 38 uomini, sono stati selezionati dagli stessi atenei sulla base del merito accademico e della motivazione in seguito ad in bando pubblicato ad Aprile 2022 e frequenteranno un programma di laurea magistrale della durata di due anni.