Corsi estivi di italiano e centri estivi gratuiti a Roma: un’estate di opportunità per adulti e bambini

Roma, 28 luglio 2025 – Anche durante i mesi più caldi Roma non si ferma e propone attività estive gratuite rivolte sia agli adulti che ai più piccoli. Sono infatti attivi in tutta la città corsi di lingua italiana per adulti, pensati per facilitare l’integrazione e l’apprendimento linguistico, e centri estivi per bambini e ragazzi, che offrono momenti di gioco, socializzazione e apprendimento.

I corsi estivi di italiano sono rivolti a persone adulte di origine straniera che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche. Le lezioni, totalmente gratuite, si svolgono presso le scuole aderenti alla rete Scuolemigranti, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione linguistica e culturale dei nuovi cittadini.

Parallelamente, per le famiglie con figli, sono stati attivati centri estivi inclusivi e gratuiti, dove i bambini e i ragazzi possono partecipare ad attività ludiche, ricreative e didattiche in un ambiente sicuro e stimolante.

Per partecipare è semplice: basta consultare l’elenco aggiornato delle scuole e dei centri disponibile sul Portale Scuolemigranti, scegliere un corso o un centro, e contattare direttamente la scuola organizzatrice per completare l’iscrizione.

Un’occasione preziosa per vivere un’estate all’insegna dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione.