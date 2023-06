Davide Faraone denuncia comportamenti razzisti in Aula contro Soumahoro: “Il Parlamento non può tollerare simili azioni”

Roma, 29 giugno 2023 – Nell’ambito delle recenti sedute parlamentari, il parlamentare Davide Faraone ha sollevato una denuncia riguardo al comportamento di alcuni suoi colleghi di maggioranza durante gli interventi del parlamentare Soumahoro. Attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, Faraone ha evidenziato episodi che definisce simili a cori da stadio, schiamazzi e ululati, manifestazioni che richiamano comportamenti razzisti sanzionati negli ambienti sportivi.

Faraone, visibilmente indignato, ha espresso la sua profonda preoccupazione riguardo a tali azioni, sottolineando che il Parlamento, quale luogo della democrazia, non può tollerare comportamenti che promuovono discriminazione e razzismo. Il video condiviso da Faraone sui social media ha lo scopo di sostenere le sue dichiarazioni e di offrire prove tangibili di quanto affermato.

L’episodio sollevato da Faraone solleva importanti questioni riguardo alla condotta dei rappresentanti e all’ambiente democratico che si presume dovrebbe essere garantito all’interno del Parlamento. Il comportamento di alcuni politici, se confermato, getta una luce negativa sulla politica nazionale e solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare le norme di condotta e di garantire un’atmosfera rispettosa e inclusiva all’interno delle istituzioni democratiche.

Il razzismo e la discriminazione non hanno posto in una società moderna ed evoluta, e certamente non dovrebbero trovare spazio nel Parlamento, il luogo in cui le decisioni che influenzano la vita dei cittadini vengono prese e dibattute.