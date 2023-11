Decreto Cutro, la Camera dei Deputati approva la fiducia: cosa cambia per i migranti minori non accompagnati

Roma, 27 novembre 2023 – La Camera dei Deputati ha approvato con 164 voti a favore, 94 contrari e 3 astenuti la richiesta di fiducia avanzata dal Governo sul decreto legge migranti, noto come ‘Cutro 2’. Ora l’iter prevede l’esame degli ordini del giorno, mentre il voto finale sul provvedimento è programmato per mercoledì. In caso di approvazione, il testo sarà successivamente sottoposto all’esame del Senato.

DL Migranti, approvata la fiducia

Uno degli aspetti più discussi del decreto riguarda la possibilità di trattenere i migranti over-16 nei Centri di detenzione riservati agli adulti per un periodo massimo di 5 mesi. Norma che ha sollevato numerosi interrogativi e preoccupazioni da parte delle opposizioni e delle organizzazioni umanitarie. Il dibattito in Aula, infatti, è stato intenso, con posizioni divergenti sulle disposizioni contenute nel decreto. Alcuni deputati hanno espresso preoccupazioni per il rispetto dei diritti umani e delle normative internazionali in tema di accoglienza e tutela dei migranti. Dall’altra parte, il Governo ha difeso il provvedimento come necessario per affrontare le sfide legate ai flussi migratori e alla gestione dell’accoglienza.

Il voto finale, previsto per mercoledì, determinerà l’approvazione definitiva del decreto legge. Successivamente, il testo verrà trasmesso al Senato per l’esame nella seconda Camera del Parlamento. La discussione sulla politica migratoria rimane quindi al centro dell’agenda politica, alimentando il dibattito sulla gestione dei flussi migratori e, contemporaneamente, il rispetto dei diritti delle persone in cerca di protezione.

