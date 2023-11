Milano, indagine su presunto abuso di potere e violenza in questura: otto agenti sotto accusa

in

Roma, 27 novembre 2023 – La Questura di Milano è finita al centro di un’indagine giudiziaria che coinvolge otto agenti dell’immigrazione. Sette di loro sono accusati di violenza privata aggravata da abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, mentre un ottavo agente, una donna, è sotto indagine per non aver denunciato l’episodio di violenza. Il fatto che ha portato ad accendere i riflettori sugli agenti risale a ottobre 2022, e coinvolte anche un ragazzo tunisino di 20 anni.

Milano, otto agenti dell’immigrazione sotto indagine

Il presunto abuso di potere risale al 5 ottobre scorso quando, secondo quanto emerso da una telecamera di sorveglianza interna, un giovane tunisino di 20 anni sarebbe stato coinvolto in un acceso confronto con gli agenti dell’immigrazione. Nel filmato, uno degli agenti viene visto costringere il giovane a sedersi, successivamente colpendolo con uno schiaffo. L’episodio, tuttavia, prosegue al di fuori dell’area sorvegliata dalle telecamere, lasciando spazio a un’ulteriore sequenza di presunte percosse subite dal giovane.

L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione interna alla Questura stessa, rivelando un’autonoma volontà dell’istituzione di fare chiarezza sugli avvenimenti. Nonostante la situazione irregolare del giovane, destinato a un centro di espulsione, la sua testimonianza è stata acquisita attraverso un incidente probatorio.

Nel contesto dell’indagine, l’attenzione si concentra anche sull’agente donna indagata per non aver denunciato quanto accaduto. E questo suscita riflessioni più ampie sulla condotta delle forze dell’ordine in situazioni legate all’immigrazione. L’esito dell’inchiesta, oltre a fare luce sull’episodio specifico, potrebbe influenzare il dibattito più ampio sulle dinamiche delicate legate alle procedure di immigrazione e controllo delle forze dell’ordine.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia