Decreto flussi 2021: prima distribuzione territoriale delle quote

Roma, 17 febbraio 2022 – Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito agli Ispettorati territoriali del lavoro una prima parte delle quote dell’ultimo decreto flussi (DPCM 21 dicembre 2021). Questo permetterà agli Ispettorati di esprimere il parere sulle domande presentate da datori di lavoro e lavoratori, propedeutico al rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

In particolare, una circolare della Direzione Generale dell’Immigrazione ha già distribuito tra le diverse province:

–14.000 quote (delle 17.000 previste dal DPCM) per ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del turistico-alberghiero;

–3.200 quote (delle 7.000 previste dal DPCM) per conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo di permessi rilasciati per altro motivo;

–13.700 quote (delle 28.000 previste dal DPCM) per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero

–tutte le 14.000 quote del DPCM riservate alle domande di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo inviate dalle organizzazioni datoriali;

Alla circolare sono allegate le tabelle con le quote attribuite a ogni provincia per ogni tipologia.

Documenti correlati

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali