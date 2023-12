Decreto flussi 2023, click day del 12 dicembre: 261.469 le istanze già presentate

in

Roma, 14 dicembre 2023 – Il 12 dicembre alle ore 9.00 è iniziato il terzo e ultimo click day del Decreto Flussi 2023, che ha riguardato le procedure di ingresso per lavoratori stagionali.

Già dalle 9.05 risultavano trasmesse 86.079 domande rispetto alle 82.550 quote previste. Al momento, le istanze complessivamente inoltrate sono n. 261.469.

Le domande sono state tutte regolarmente acquisite dalla piattaforma telematica del Viminale, che ha sempre mantenuto la sua regolare operatività.

Si sta già procedendo – spiegano sul sito del Viminale – a distribuire telematicamente, per ambito provinciale, le domande presentate a ciascuno Sportello Unico per l’Immigrazione. Le istanze verranno istruite nel rispetto dell’ordine cronologico e nel limite delle quote.