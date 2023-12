Invia in Tunisia la magia delle vacanze

in

Non c’è niente di meglio della stagione delle festività natalizie per ricordare ai nostri cari quanto teniamo a loro. E con Ria, è facile. Quest’anno, invia in Tunisia un po’ di magia ai tuoi cari.

Per ogni trasferimento di denaro effettuato fino al 6 gennaio 2024, potrai partecipare per vincere un voucher viaggio del valore di 2000€.

Invia denaro, da qualunque nostro punto vendita presente in Italia, per ritiro contante o deposito bancario in Tunisia. Se hai domande, i nostri agenti e gli addetti ai negozi saranno felici di aiutarti.

Ria Money Transfer è un leader globale nell’industria dei trasferimenti di denaro transfrontalieri e nel segmento aziendale di Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT). Con una rete di 540.000 punti vendita, è presente in 194 paesi e territori.