Decreto Flussi 2024: ultimo click day per i lavoratori stagionali. Le indicazioni del Ministero

Roma, 25 marzo 2024 – Dalle ore 9.00 di lunedì 25 marzo, tramite il Portale Servizi – Sportello Unico Immigrazione del Ministero dell’Interno, si possono presentare altre domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori stranieri stagionali nell’ambito delle oltre 89 mila quote autorizzate dal governo per i flussi 2024.

Il click day è dedicato ai lavoratori subordinati stagionali cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.



Sono state pubblicate una circolare interministeriale con le disposizioni attuative e alcune indicazioni operative sui click day.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti