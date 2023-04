Decreto flussi, possibile ampliamento delle quote di ingresso nelle prossime settimane

Roma, 9 aprile 2023 – Il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha recentemente evidenziato i principali problemi all’ordine del giorno dopo la pausa pasquale delle attività politiche, e la questione della migrazione è in cima alla lista. Uno dei principali problemi legati all’immigrazione è chiaramente il “decreto flussi” che mira a regolare il numero di ingressi regolari nel paese.

Ci sono circa 80.000 ingressi regolari inclusi nel decreto, mentre sono state presentate oltre 250.000 richieste, potenzialmente portando il Viminale a considerare l’espansione delle quote. Tuttavia, questa questione sarà discussa prima con un tavolo interministeriale e poi con i partner sociali per esprimere valutazioni più concrete.

La necessità di un maggiore supporto militare, incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto, è anche un elemento cruciale in questo scenario. Questa istituzione è stata sotto pressione negli ultimi mesi a causa del traffico sulla rotta mediterranea, con missioni di soccorso e recupero che richiedono risorse significative per rafforzare il personale e le operazioni.

La questione migratoria in corso continua a presentare sfide significative per l’Italia, e gli sforzi del governo per gestirla in modo efficace richiedono un approccio multiforme. Il revival del decreto flussi è solo un aspetto di una strategia più ampia che mira a regolare i flussi migratori e garantire che le risorse del paese siano utilizzate appropriatamente per sostenere coloro che ne hanno maggiormente bisogno.