Difficoltà nell’accesso al lavoro domestico e alle risorse stagionali: il caos del Click day

Roma, 3 gennaio 2024 – La complessa situazione che circonda l’ingresso e la regolarizzazione dei lavoratori stranieri in Italia continua a creare ostacoli e disagi. Il recente Click day, concepito come soluzione, ha nuovamente suscitato malcontento e difficoltà, manifestandosi con problemi informatici e blocchi agli accessi, sia per i lavoratori domestici che per gli stagionali nel settore agricolo e dei servizi.

Secondo le parole di Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, solo un esiguo 10% dei lavoratori domestici riuscirà ad essere incluso nelle quote autorizzate dal Decreto flussi di quest’anno, risultando in un’accettazione di soli 9.500 su oltre 86.000 domande presentate. Questa cifra rappresenta solo la punta dell’iceberg di una problematica più ampia.

La chiusura formale della procedura del Click day avvenuta il 31 dicembre scorso ha generato incertezza, poiché i dati ufficiali relativi alla distribuzione geografica delle domande e alle assegnazioni, così come la suddivisione per tipologie di lavoro, non sono stati ancora resi pubblici. Al livello nazionale, più di 76.000 richieste sono state inserite in una condizione di sovra-affollamento, creando ulteriori complicazioni.

La prospettiva futura non sembra offrire soluzioni immediate. L’attesa per il prossimo Click day, fissato per il 7 febbraio, si presenta carica di incertezza e preoccupazione, soprattutto tra coloro che cercano di accedere al mercato del lavoro italiano.

Questa situazione non solo impatta i lavoratori interessati, ma anche le famiglie e le aziende che necessitano di tali servizi per continuare le proprie attività. L’incertezza e la mancanza di chiarezza nei processi di regolarizzazione rischiano di provocare un rallentamento dell’economia e creare tensioni sociali.

In conclusione, è evidente che la questione dell’ingresso e della regolarizzazione dei lavoratori stranieri necessita di una revisione approfondita e di soluzioni più efficienti. È cruciale agire con tempestività per superare le attuali criticità e garantire un accesso equo al mercato del lavoro, preservando il benessere delle comunità coinvolte.