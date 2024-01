I miei parenti vengono in Italia per visitarmi, possono avere la copertura sanitaria? L’esperto risponde

Roma, 3 gennaio 2024 – L’ingresso in Italia per motivi di turismo richiede per i cittadini provenienti da Paesi extra-UE tra i requisiti, il possesso di un’assicurazione sanitaria con copertura minima di 30.000 euro per le spese di ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese per il rimpatrio.

Infatti, l’Ambasciata Italiana nell’emettere il visto, ora denominato “turismo- visita famiglia/amici”, verifica che il richiedente abbia stipulato un contratto assicurativo a copertura di eventuali spese in caso di infortunio / malattia / necessità di ritorno nel proprio Paese.

Stessa regola vale chiaramente per i cittadini di Paesi esenti da visto, a cui verrà chiesta esibizione della polizza assicurativa all’ingresso alla prima frontiera Schengen, o al momento della partenza.

Quindi, i cittadini stranieri provenienti da Paesi extra-UE non hanno diritto alla tessera sanitaria, dovendosi munire della necessaria copertura assicurativa.

E’ bene sapere inoltre che le cure urgenti (ambulatoriali, di ricovero o day-hospital) sono sempre garantite, a parità di trattamento, a tutti i cittadini stranieri presenti in Italia per qualsiasi motivo e quindi anche per motivi di turismo. Tali prestazioni saranno però soggette a pagamento di un ticket, secondo le tariffe regionali.

I cittadini comunitari, invece, qualora intendano rimanere in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni come turisti, potranno accedere alle cure gratuitamente se muniti della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), salvo il pagamento di un “ticket”.

Se non sono invece in possesso della tessera sanitaria, sarà richiesto il pagamento dell’intera spesa, con possibilità di chiedere il rimborso al proprio Stato di appartenenza.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato