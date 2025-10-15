DL 146/2025: iniziato l’iter di conversione in legge sul fronte flussi e immigrazione

Roma, 15 ottobre 2025 – Alla Camera dei Deputati è ufficialmente iniziato l’iter di conversione in legge del Decreto-Legge n. 146/2025, contenente disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Durante la seduta di ieri, la relatrice Sara Kelani ha illustrato alla Commissione Affari Costituzionali i principali contenuti del provvedimento. In parallelo, è stato avviato un ciclo di audizioni informali con i principali attori istituzionali, sindacali e del terzo settore coinvolti nelle politiche migratorie.

Ieri sono stati ascoltati i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, mentre nel pomeriggio di oggi è stata la volta della rete Ero Straniero, dell’Osservatorio Proxima, dell’ARCI, di Coldiretti, Confagricoltura e Cia-Agricoltori Italiani, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, delle ACLI e del Movimento Cristiano Lavoratori, dell’Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf), nonché del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

Parallelamente, il Servizio Studi del Parlamento ha pubblicato il Dossier intitolato “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (D.L. 146/2025 – A.C. 2643)”. Il documento offre un’analisi tecnica e normativa del decreto, fornendo alla Commissione e ai deputati un quadro dettagliato delle novità legislative e delle implicazioni operative sul sistema dei flussi migratori, sui canali di ingresso legale e sulla governance complessiva delle migrazioni.

L’iter parlamentare proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori audizioni e l’esame degli emendamenti, prima del passaggio in Aula per la discussione generale e la conversione in legge entro i termini previsti.