Draghi: “Immigrazione inevitabile, non servono muri ma visione”

Roma, 21 ottobre 2021 – L’immigrazione è come la digitalizzazione, bisogna tutelare e sostenere sicuramente durante la transizione, ma sono fatti inevitabili, non ci sono muri da alzare ma bisogna prendere coscienza, tutelarsi e gestirli in maniera intelligente e con una visione, come sulla digitalizzazione”.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, risponde nella replica a Montecitorio, all’intervento di Fabio Rampelli, Fdi, in materia di immigrazione durante le comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo che si occuperà anche di questo argomento.